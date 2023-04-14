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Окупанти з авіації обстріляли Запорізьку область: що відомо

14 квітня 2023 14:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти з авіації обстріляли Запорізьку область: що відомо
Російська авіація. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська обстріляли з авіації населений пункт Оріхів, Запорізької області. Є значні руйнування.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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  апорізька область. Літаки Су-35 русні з авдали удару по населеному пункту Оріхів", — розповів Єрмак.  

За його словами, пошкоджені приватні будинки та будівля ДЮСШ.

обстріли Запорізької області
Наслідки російських авіаційних обстрілів. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram

Нагадаємо, 13 квітня  окупанти вкотре атакували Запорізьку область. Вони здійснили три авіаудари по місту Оріхів. Противник завдав авіаударів по приватному сектору, багатоповерхівкам та фабриці в місті.

Також ми писали, що російські окупаційні війська у ніч з 12 на 13 квітня обстріляли ракетами Слов’янськ. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав, але є руйнування інфраструктури.

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