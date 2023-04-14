Окупанти з авіації обстріляли Запорізьку область: що відомо

Російська авіація. Фото: google.com

У п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська обстріляли з авіації населений пункт Оріхів, Запорізької області. Є значні руйнування.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Читайте також:

Обстріли Запоріжжя

"З апорізька область. Літаки Су-35 русні з авдали удару по населеному пункту Оріхів", — розповів Єрмак.

За його словами, пошкоджені приватні будинки та будівля ДЮСШ.

Наслідки російських авіаційних обстрілів. Фото: Андрій Єрмак/ Telegram

Нагадаємо, 13 квітня окупанти вкотре атакували Запорізьку область. Вони здійснили три авіаудари по місту Оріхів. Противник завдав авіаударів по приватному сектору, багатоповерхівкам та фабриці в місті.

Також ми писали, що російські окупаційні війська у ніч з 12 на 13 квітня обстріляли ракетами Слов’янськ. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав, але є руйнування інфраструктури.