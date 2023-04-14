Окупанти з авіації обстріляли Запорізьку область: що відомо
У п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська обстріляли з авіації населений пункт Оріхів, Запорізької області. Є значні руйнування.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Обстріли Запоріжжя
"З апорізька область. Літаки Су-35 русні з авдали удару по населеному пункту Оріхів", — розповів Єрмак.
За його словами, пошкоджені приватні будинки та будівля ДЮСШ.
Нагадаємо, 13 квітня окупанти вкотре атакували Запорізьку область. Вони здійснили три авіаудари по місту Оріхів. Противник завдав авіаударів по приватному сектору, багатоповерхівкам та фабриці в місті.
Також ми писали, що російські окупаційні війська у ніч з 12 на 13 квітня обстріляли ракетами Слов’янськ. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав, але є руйнування інфраструктури.