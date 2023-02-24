Обстріли Донеччини 24 лютого — окупанти атакували Часів Яр

Окупанти застосували міномети, артилерію та РСЗВ "Град"

У п'ятницю, 24 лютого, російська армія здійснила обстріл території поблизу міста Часів Яр Донецької області. Внаслідок ворожих атак є поранений.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Обстріли Донеччини

За його словами, росіяни здійснюють обстріли на Донеччині, під їх прицілом, зокрема Часів Яр. Території громади були обстріляні із застосуванням мінометів, артилерії та РСЗВ "Град".

"Більшість прильотів були між містом та селом Калинівка. Є поранений, а також пошкоджені будівлі", — розповів Єрмак.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого, до роковин повномасштабного вторгнення російські війська вкотре обстріляли Харківську область. Під удар знову потрапило місто Куп’янськ. Для обстрілів мирного українського міста загарбники використали ракетні системи залпового вогню та ракети С-300.