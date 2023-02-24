Обстріли Донеччини 24 лютого — окупанти атакували Часів Яр

Окупанти обстрілюють Донеччину: під прицілом Часів Яр, є поранені
У п'ятницю, 24 лютого, російська армія здійснила обстріл території поблизу міста Часів Яр Донецької області. Внаслідок ворожих атак є поранений.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
-
"Шлях до Перемоги": в Одесі відкрилась фотовиставка про рік війни
-
Сам себе не похвалиш: Кадиров вручив собі звання героя Чечні
-
Україна отримала перші чотири танки Leopard 2 від союзників, - Шмигаль
-
"Мені все одно": Зеленський про те, що буде з рф у майбутньому
-
"Багато держав підтримують нас": Зеленський висловився про постачання техніки для України
-
У кремлі поширюють чергові заяви про "загрозу Придністров'ю з боку України": розцінять, як "напад на рф"
-
Хто розчарував Зеленського за рік повномасштабної війни
-
На засіданні ООН рф перервала хвилину мовчання на згадку про загиблих українців на війні
-
"Це не резолюція, не документ": Зеленський відреагував на "мирний план" від Китаю
-
В "сільському подвір’ї" одеського зоопарку поповнення
Обстріли Донеччини
За його словами, росіяни здійснюють обстріли на Донеччині, під їх прицілом, зокрема Часів Яр. Території громади були обстріляні із застосуванням мінометів, артилерії та РСЗВ "Град".
"Більшість прильотів були між містом та селом Калинівка. Є поранений, а також пошкоджені будівлі", — розповів Єрмак.
Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого, до роковин повномасштабного вторгнення російські війська вкотре обстріляли Харківську область. Під удар знову потрапило місто Куп’янськ. Для обстрілів мирного українського міста загарбники використали ракетні системи залпового вогню та ракети С-300.