Обстрелы Донецкую область 24 февраля — оккупанты атаковали Часов Яр

Оккупанты обстреливают Донецкую область: под прицелом Часов Яр, есть раненые
В пятницу, 24 февраля, российская армия произвела обстрел территории вблизи города Часов Яр Донецкой области. В результате вражеских атак есть ранен.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
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Обстрелы Донбасса
По его словам, россияне совершают обстрелы в Донецкой области, под их прицелом, в частности Часов Яр. Территории общины были обстреляны с применением минометов, артиллерии и РСЗО "Град".
"Большинство прилетов было между городом и селом Калиновка. Есть раненые, а также поврежденные здания", — рассказал Ермак.
Напомним, в ночь на 24 февраля, к годовщине полномасштабного вторжения российские войска в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Под удар снова попал город Купянск. Для обстрелов мирного украинского города захватчики использовали ракетные системы залпового огня и ракеты С-300.