Обстрелы Донецкую область 24 февраля — оккупанты атаковали Часов Яр

Оккупанты применили минометы, артиллерию и РСЗО "Град"

В пятницу, 24 февраля, российская армия произвела обстрел территории вблизи города Часов Яр Донецкой области. В результате вражеских атак есть ранен.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Обстрелы Донбасса

По его словам, россияне совершают обстрелы в Донецкой области, под их прицелом, в частности Часов Яр. Территории общины были обстреляны с применением минометов, артиллерии и РСЗО "Град".

"Большинство прилетов было между городом и селом Калиновка. Есть раненые, а также поврежденные здания", — рассказал Ермак.

Напомним, в ночь на 24 февраля, к годовщине полномасштабного вторжения российские войска в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Под удар снова попал город Купянск. Для обстрелов мирного украинского города захватчики использовали ракетные системы залпового огня и ракеты С-300.