Окупанти обстрілюють Харківщину: Синєгубов розповів про наслідки

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Скриншот

Окупанти не припиняють тероризувати Харківську область. Цього разу їхньою ціллю стало село Кучерівка Куп'янського району.

Про це на своїй сторінці у Telegram написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Обстріли Харківщини не припиняються

"У селі Кучерівка близько 13 год внаслідок ворожого обстрілу постраждав 51-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення. Медики екстреної допомоги госпіталізували чоловіка у важкому стані", — написав Синєгубов.

Синєгубов повідомив про нові обстріли. Фото: Скриншот

Раніше ми розповідали, російські окупаційні війська продовжують нещадно обстрілювати Херсонську область. Так, окупанти вдарили по селах Станіслав та Широка Балка.

Нагадуємо, сьогодні, 8 серпня, о 14:00 російські військові обстріляли місто Куп'янськ. Серед постраждалих хлопець-підліток, наразі він під наглядом медиків.