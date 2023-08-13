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Окупанти обстрілюють Харківщину: Синєгубов розповів про наслідки

13 серпня 2023 14:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Окупанти обстрілюють Харківщину: Синєгубов розповів про наслідки
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Окупанти не припиняють тероризувати Харківську область. Цього разу їхньою ціллю стало село Кучерівка Куп'янського району. 

Про це на своїй сторінці у Telegram написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"У селі Кучерівка близько 13 год внаслідок ворожого обстрілу постраждав 51-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення. Медики екстреної допомоги госпіталізували чоловіка у важкому стані", — написав Синєгубов.

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Синєгубов повідомив про нові обстріли. Фото: Скриншот

Раніше ми розповідали, російські окупаційні війська продовжують нещадно обстрілювати Херсонську область. Так, окупанти вдарили по селах Станіслав та Широка Балка.

Нагадуємо, сьогодні, 8 серпня, о 14:00 російські військові обстріляли місто Куп'янськ. Серед постраждалих хлопець-підліток, наразі він під наглядом медиків.

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