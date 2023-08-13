Оккупанты обстреливают Харьковщину: Синегубов рассказал о последствиях
Оккупанты не прекращают терроризировать Харьковскую область. На этот раз их целью стало село Кучеривка Купянского района.
Об этом на своей странице в Telegram написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрелы Харьковщины не прекращаются
"В селе Кучеривка около 13 часов в результате вражеского обстрела пострадал 51-летний мужчина. Он получил осколочные ранения. Медики экстренной помощи госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии", — написал Синегубов.
Ранее мы рассказывали, что российские оккупационные войска продолжают беспощадно обстреливать Херсонскую область. Так, оккупанты ударили по селам Станислав и Широкая Балка.
Напомним, сегодня, 8 августа, в 14:00 российские военные обстреляли город Купянск. Среди пострадавших парень-подросток, сейчас он под наблюдением медиков.