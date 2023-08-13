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Оккупанты обстреливают Харьковщину: Синегубов рассказал о последствиях

13 августа 2023 14:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Оккупанты обстреливают Харьковщину: Синегубов рассказал о последствиях
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Оккупанты не прекращают терроризировать Харьковскую область. На этот раз их целью стало село Кучеривка Купянского района.

Об этом на своей странице в Telegram написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"В селе Кучеривка около 13 часов в результате вражеского обстрела пострадал 51-летний мужчина. Он получил осколочные ранения. Медики экстренной помощи госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии", — написал Синегубов.

Синегубов сообщил о новых обстрелах. Фото: Скриншот

Ранее мы рассказывали, что российские оккупационные войска продолжают беспощадно обстреливать Херсонскую область. Так, оккупанты ударили по селам Станислав и Широкая Балка.

Напомним, сегодня, 8 августа, в 14:00 российские военные обстреляли город Купянск. Среди пострадавших парень-подросток, сейчас он под наблюдением медиков.

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