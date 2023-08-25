Окупанти панікують через висадку українського десанту в Криму: аудіоперехоплення ГУР

Російські окупанти у Криму. Фото: росЗМІ

На території тимчасово окупованого Криму російські війська із тривогою відзначають нову висадку українських десантників у західній області півострова поряд із озером Донузлав. Згідно з радіоповідомленнями, перехопленими українською військовою розвідкою, інцидент стався біля поселення Новоозерне.

Про це повідомляє ГУР.

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"Так інформація біля Новоозерного висадка десанту, як учора в Оленівці, тому всіх у (нерозбірливо), у кого є квадрокоптери, дозволили підняти квадрокоптери з узгодженням з ракетоносіями, з сусідами, з усіма, хто їх може збити. Ведемо розвідку, при нападі відбиваємо, всі зрозуміли там, 7677 маяк", — каже окупант.

Нагадаємо, що в Росії заявили, що в ніч 25 серпня по Криму було випущено 42 безпілотники. Вони похвалили своє ППО та традиційно звинуватили по всій Україні.

Також ми повідомляли, що 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України здійснили висадку у Криму. У мережі показали, як вони виконували бойове завдання.