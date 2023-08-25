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Оккупанты паникуют из-за высадки украинского десанта в Крыму: аудиоперехват ГУР

25 августа 2023 19:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты паникуют из-за высадки украинского десанта в Крыму: аудиоперехват ГУР
Российские оккупанты в Крыму. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На территории временно оккупированного Крыма российские войска с тревогой отмечают новую высадку украинских десантников в западной области полуострова рядом с озером Донузлав. Согласно радиосообщениям, перехваченным украинской военной разведкой, инцидент произошел возле поселения Новоозерное.

Об этом сообщает ГУР.

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"Так информация возле Новоозерного высадка десанта, как вчера в Оленевке, поэтому всех в (неразборчиво), у кого есть квадрокоптеры, разрешили поднять квадрокоптераы с согласованием с ракетосами, с соседями, со всеми, кто их может сбить. Ведем разведку, при нападении отражаем, все поняли там, 7677 маяк", — говорит оккупант.

Напомним, что в России заявили, что в ночь 25 августа по Крыму было выпущено 42 беспилотника. Они похвалили свое ПВО и традиционно обвинили по всей Украине.

Также мы сообщали, что 24 августа подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины совершили высадку в Крыму. В сети показали, как они выполняли боевую задачу.

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