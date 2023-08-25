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"Рой" из беспилотников: в России заявили о новой атаке на Крым

25 августа 2023 07:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Рой" из беспилотников: в России заявили о новой атаке на Крым
Оккупанты запускают беспилотники. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России заявили, что в ночь 25 августа по Крыму было выпущено 42 беспилотника. Они похвалили свое ПВО и традиционно обвинили по всей Украине.

Об этом заявили в Минобороны РФ.

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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации", — заявили в российском ведомстве.

Также добавили, что российская ПВО якобы обнаружила 42 беспилотных летательных аппарата и уничтожила их.

"Средствами ПВО обнаружены 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БпЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели", — пофантазировали россияне.

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Напомним, 24 августа, подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины совершили высадку в Крыму. В сети показали, как они выполняли боевую задачу.

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