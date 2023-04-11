Окупанти перекидають техніку у бік Донецька та на Новоазовськ, — Андрющенко

Ворожа техніка рухається на північ Донеччини. Фото: google.com

Російські окупаційні війська перекидають свою військову техніку на північ Донецької області. Колони рухаються з Вугледара та Волновахи у бік Донецька, а також на Новоазовськ.

Про ще в Telegram написав радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

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За його інформацією, на Новоазовськ продовжила рух техника, що потребує ремонту. Решта — на перехресті рушила на північ області.

Звідти, можливо, два пункти призначення —Донецьк, або в об’їзд Донецьку на Іловайськ та далі в нарям Бахмуту.

"Якщо "кара небесна" або "кара людська" знову зробить непридатним для логістики міст в Гранітному, логістика окупантів знову буде мати велики проблеми через збільшену відстань та необхідність рухатись через Маріуполь з його ускладненим рухом", — додав Андрющенко.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що російські військові через отримання Україною західної зброї стали відводити свою техніку на більші відстані, але своїх солдатів досі не шкодують. Загалом росіяни — досить швидко вчаться і змінюють свою тактику.