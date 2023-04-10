Резніков розповів, як змінилась техніка росіян від початку війни та як вони протидіять HIMARS
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що російські військові через отримання Україною західної зброї стали відводити свою техніку на більші відстані, але своїх солдатів досі не шкодують. Загалом росіяни — досить швидко вчаться і змінюють свою тактику.
Про це Олексій Резніков розповів в інтерв'ю "Delfi".
Як змінилась тактика росіян з початку війни
"Росіяни – ворог, з яким дуже важко битися. Вони дуже швидко вчаться. Внаслідок цього змінюється і тактика ведення бойових дій. Коли вони відкрито вторглися в Україну 24 лютого минулого року, вони йшли вперед колонами, без артилерійського прикриття, розвідки, нічого не боячись. І ще везли із собою парадну форму, думаючи, що за три дні вони пройдуть парадом центром Києва", — розповів Резніков.
Він також додав, що це їм дорого коштувало, оскільки ми розбивали ці колони, перерізали їхні логістичні ланцюжки. Це призвело до першого, як вони називали, "жесту доброї волі" — звільнення Київської, Чернігівської та Сумської областей. Черговий прояв "доброї волі" стався на Зміїному острові, потім у Харківській області та Херсоні.
Як росіяни відреагували на військову допомогу Україні від Заходу
Резніков зазначив, що з травня Україна почала отримувати від партнерів "речі, що змінюють хід гри, як-от 155-мм артилерійські системи, а з середини літа отримали другу підтримку, яка змінює істотно все, — HIMARS та інші ракетні системи залпового вогню".
Системи західних країн дали змогу захисникам України влучати в цілі на відстані 80 км, знищувати російські склади зброї, склади з паливом і командні пункти ЗС рф.
Це Резніков назвав ключем до успіху в напрямку Харкова і Херсона.
"Вони винесли з цього урок і стали відтягувати всю цю свою інфраструктуру за 120 км. Так, це ускладнило їхню логістику, але ми більше не могли вражати ці цілі за допомогою HIMARS та інших систем. Виникла необхідність у пошуку інших рішень, здатних подовжити наші руки. Саме тому ми зараз обговорюємо це з нашими партнерами, заявляючи, що нам потрібні нові озброєння і боєприпаси до них, щоб ми мали можливість вражати цілі навіть на відстані 120 або 150 км. Ну а мрія — дістати й понад 300 км", — сказав міністр оборони.
Нагадаємо, нещодавно командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що росіяни не полишають спроб захопити місто Бахмут на Донеччині.
Ворог змушений зараз залучати до боїв спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи, а також вдаватися до так званої "сирійської" тактики випаленої землі.