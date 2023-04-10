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Резніков розповів, як змінилась техніка росіян від початку війни та як вони протидіять HIMARS

10 квітня 2023 19:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Резніков розповів, як змінилась техніка росіян від початку війни та як вони протидіять HIMARS
Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що російські військові через отримання Україною західної зброї стали відводити свою техніку на більші відстані, але своїх солдатів досі не шкодують. Загалом росіяни — досить швидко вчаться і змінюють свою тактику.

Про це Олексій Резніков розповів в інтерв'ю "Delfi".

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Як змінилась тактика росіян з початку війни

"Росіяни – ворог, з яким дуже важко битися. Вони дуже швидко вчаться. Внаслідок цього змінюється і тактика ведення бойових дій. Коли вони відкрито вторглися в Україну 24 лютого минулого року, вони йшли вперед колонами, без артилерійського прикриття, розвідки, нічого не боячись. І ще везли із собою парадну форму, думаючи, що за три дні вони пройдуть парадом центром Києва", — розповів Резніков. 

Він також додав, що це їм дорого коштувало, оскільки ми розбивали ці колони, перерізали їхні логістичні ланцюжки. Це призвело до першого, як вони називали, "жесту доброї волі" — звільнення Київської, Чернігівської та Сумської областей. Черговий прояв "доброї волі" стався на Зміїному острові, потім у Харківській області та Херсоні.

Як росіяни відреагували на військову допомогу Україні від Заходу

Резніков зазначив, що з травня Україна почала отримувати від партнерів "речі, що змінюють хід гри, як-от 155-мм артилерійські системи, а з середини літа отримали другу підтримку, яка змінює істотно все, — HIMARS та інші ракетні системи залпового вогню". 

Системи західних країн дали змогу захисникам України влучати в цілі на відстані 80 км, знищувати російські склади зброї, склади з паливом і командні пункти ЗС рф. 

Це Резніков назвав ключем до успіху в напрямку Харкова і Херсона. 

"Вони винесли з цього урок і стали відтягувати всю цю свою інфраструктуру за 120 км. Так, це ускладнило їхню логістику, але ми більше не могли вражати ці цілі за допомогою HIMARS та інших систем. Виникла необхідність у пошуку інших рішень, здатних подовжити наші руки. Саме тому ми зараз обговорюємо це з нашими партнерами, заявляючи, що нам потрібні нові озброєння і боєприпаси до них, щоб ми мали можливість вражати цілі навіть на відстані 120 або 150 км. Ну а мрія — дістати й понад 300 км", — сказав міністр оборони.

Нагадаємо, нещодавно командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що росіяни не полишають спроб захопити місто Бахмут на Донеччині.

Ворог змушений зараз залучати до боїв спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи, а також вдаватися до так званої "сирійської" тактики випаленої землі.

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