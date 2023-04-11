Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Оккупанты перебрасывают технику в сторону Донецка и Новоазовска, — Андрющенко arrow

Оккупанты перебрасывают технику в сторону Донецка и Новоазовска, — Андрющенко

11 апреля 2023 04:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Оккупанты перебрасывают технику в сторону Донецка и Новоазовска, — Андрющенко
Вражеская техника двигается на север Донецкой области. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Российские оккупационные войска перебрасывают свою военную технику на север Донецкой области. Колонны двигаются из Угледара и Волновахи в сторону Донецка, а также Новоазовск.

Об этом в Telegram написал советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Читайте также:

По его информации, на Новоазовск движется техника, нуждающаяся в ремонте. Остальные на перекрестке двинулись на север области.

Оттуда, возможно, два пункта назначения – Донецк, или в объезд Донецка на Иловайск и далее — на Бахмут.

"Если "кара небесная" или "кара человеческая" снова сделает непригодным для логистики мост в Гранитном, логистика оккупантов снова будет иметь большие проблемы из-за увеличенного расстояния и необходимости двигаться через Мариуполь с его усложненным движением", — добавил Андрющенко.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что российские военные из-за получения Украины западного оружия стали отводить свою технику на большие расстояния, но своих солдат до сих пор не жалеют. Вообще россияне довольно быстро учатся и меняют свою тактику.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB