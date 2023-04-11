Оккупанты перебрасывают технику в сторону Донецка и Новоазовска, — Андрющенко

Вражеская техника двигается на север Донецкой области. Фото: google.com

Российские оккупационные войска перебрасывают свою военную технику на север Донецкой области. Колонны двигаются из Угледара и Волновахи в сторону Донецка, а также Новоазовск.

Об этом в Telegram написал советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

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По его информации, на Новоазовск движется техника, нуждающаяся в ремонте. Остальные на перекрестке двинулись на север области.

Оттуда, возможно, два пункта назначения – Донецк, или в объезд Донецка на Иловайск и далее — на Бахмут.

"Если "кара небесная" или "кара человеческая" снова сделает непригодным для логистики мост в Гранитном, логистика оккупантов снова будет иметь большие проблемы из-за увеличенного расстояния и необходимости двигаться через Мариуполь с его усложненным движением", — добавил Андрющенко.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что российские военные из-за получения Украины западного оружия стали отводить свою технику на большие расстояния, но своих солдат до сих пор не жалеют. Вообще россияне довольно быстро учатся и меняют свою тактику.