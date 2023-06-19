Окупанти переобладнують школи на госпіталі, — Генштаб

Окупанти несуть пораненого солдата. Фото: росЗМІ

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат на війні в Україні, тож намагаються переобладнати цивільні заклади на захоплених територіях на госпіталі.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Окупанти розмістили операційну у шкільній їдальні

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник продовжує переобладнувати цивільні заклади на тимчасово захоплених територіях України під медичні установи. Так, загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області окупанти перетворили на військовий шпиталь", — йдеться у повідомленні.

Український військовий у маскувальній сітці. Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначається, що у приміщені їдальні розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених. Разом з тим, даний військовий шпиталь використовується як логістичний хаб з перерозподілу поранених та загиблих військовослужбовців противника.

Боєць ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

"Тяжкопоранених солдатів та сержантів транспортують у медичні заклади Донецька, Маріуполя та Бердянська автомобільним транспортом. Транспортування поранених офіцерів здійснюють до російської федерації повітряним шляхом", — додають у Генштабі.

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 19 червня у небі над Одещиною було знищено чотири із чотирьох запущених росіянами ракети "Калібр".