Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сили оборони знищили вже 220 тисяч окупантів, — Генштаб arrow

Сили оборони знищили вже 220 тисяч окупантів, — Генштаб

19 червня 2023 08:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Втрати російської армії на 19 червня 2023 року
Українська армія б'є по окупантах. Фото: Генеральний штаб ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених протягом 18 червня російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗС України.

Читайте також:

Ліквідовані окупанти та їхня техніка

За 18 червня українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили п`ять танків, шість бронемашин, 18 артилерійських систем та 12 безпілотників.

Загальні втрати окупаційного контингенту за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора такі:

  • особового складу — близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 989 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 735 (+6) од.;
  • артилерійських систем — 3 865 (+18) од.;
  • РСЗВ — 610 (+0) од.;
  • засобів ППО — 379 (+6) од.;
  • літаків — 314 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 305 (+1) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 383 (+12) од.;
  • крилатих ракет — 1211 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 613 (+42) од.;
  • спеціальної техніки — 526 (+4).
Втрати російської армії на 19 червня 2023 року
Втрати російської армії на 19 червня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, у ніч проти 19 червня у небі над Одещиною було знищено чотири із чотирьох запущених росіянами ракети "Калібр".

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB