Втрати російської армії на 19 червня 2023 року

Сили оборони знищили вже 220 тисяч окупантів, — Генштаб
Кількість знищених протягом 18 червня російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗС України.
Ліквідовані окупанти та їхня техніка
За 18 червня українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили п`ять танків, шість бронемашин, 18 артилерійських систем та 12 безпілотників.
Загальні втрати окупаційного контингенту за час війни
Загальні бойові втрати армії країни-агресора такі:
- особового складу — близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано;
- танків — 3 989 (+5) од.;
- бойових броньованих машин — 7 735 (+6) од.;
- артилерійських систем — 3 865 (+18) од.;
- РСЗВ — 610 (+0) од.;
- засобів ППО — 379 (+6) од.;
- літаків — 314 (+0) од.;
- гелікоптерів — 305 (+1) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 383 (+12) од.;
- крилатих ракет — 1211 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 613 (+42) од.;
- спеціальної техніки — 526 (+4).
Нагадаємо, у ніч проти 19 червня у небі над Одещиною було знищено чотири із чотирьох запущених росіянами ракети "Калібр".