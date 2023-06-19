Українська армія б'є по окупантах. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Кількість знищених протягом 18 червня російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗС України.

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За 18 червня українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили п`ять танків, шість бронемашин, 18 артилерійських систем та 12 безпілотників.

Загальні втрати окупаційного контингенту за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора такі:

особового складу — близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано;

танків — 3 989 (+5) од.;

бойових броньованих машин — 7 735 (+6) од.;

артилерійських систем — 3 865 (+18) од.;

РСЗВ — 610 (+0) од.;

засобів ППО — 379 (+6) од.;

літаків — 314 (+0) од.;

гелікоптерів — 305 (+1) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 383 (+12) од.;

крилатих ракет — 1211 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 613 (+42) од.;

спеціальної техніки — 526 (+4).

Втрати російської армії на 19 червня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, у ніч проти 19 червня у небі над Одещиною було знищено чотири із чотирьох запущених росіянами ракети "Калібр".