Оккупанты переоборудовают школы в госпитали, — Генштаб
Российские оккупанты продолжают нести большие потери на войне в Украине, поэтому пытаются переоборудовать гражданские учреждения на захваченных территориях на госпитале.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Оккупанты разместили операционную в школьной столовой
"Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате чего противник продолжает переоборудовать гражданские учреждения на временно захваченных территориях Украины под медицинские учреждения. Так, общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области оккупанты превратили в военный госпиталь", — говорится в сообщении.
В помещении столовой разместили операционную, а в учебных классах обустроили палаты для раненых. Вместе с тем данный военный госпиталь используется как логистический хаб по перераспределению раненых и погибших военнослужащих противника.
"Тяжело раненых солдат и сержантов транспортируют в медицинские учреждения Донецка, Мариуполя и Бердянска автомобильным транспортом. Транспортировку раненых офицеров осуществляют в российскую федерацию воздушным путем", — добавляют в Генштабе.
Напомним, в ночь на 19 июня в небе над Одесщиной были уничтожены четыре из четырех запущенных россиянами ракеты "Калибр".