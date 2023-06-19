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Оккупанты переоборудовают школы в госпитали, — Генштаб

19 июня 2023 20:14
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Оккупанты переоборудовают школы в госпитали, — Генштаб
Оккупанты несут раненого солдата. Фото: росСМИ
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Российские оккупанты продолжают нести большие потери на войне в Украине, поэтому пытаются переоборудовать гражданские учреждения на захваченных территориях на госпитале.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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"Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате чего противник продолжает переоборудовать гражданские учреждения на временно захваченных территориях Украины под медицинские учреждения. Так, общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области оккупанты превратили в военный госпиталь", — говорится в сообщении.

ВСУ
Украинский военный в маскировочной сетке. Фото: Генштаб ВСУ

В помещении столовой разместили операционную, а в учебных классах обустроили палаты для раненых. Вместе с тем данный военный госпиталь используется как логистический хаб по перераспределению раненых и погибших военнослужащих противника.

ВСУ
Боец ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

"Тяжело раненых солдат и сержантов транспортируют в медицинские учреждения Донецка, Мариуполя и Бердянска автомобильным транспортом. Транспортировку раненых офицеров осуществляют в российскую федерацию воздушным путем", — добавляют в Генштабе.

Генштаб
Сводка Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 19 июня в небе над Одесщиной были уничтожены четыре из четырех запущенных россиянами ракеты "Калибр".

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