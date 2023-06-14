Окупанти перешкоджають переведенню 5 енергоблока ЗАЕС у стан "холодний зупин"

Російські окупанти біля Запорізької АЕС. Фото: Запорізька ОДА

Російські окупанти не дозволяють українському персоналу Запорізької АЕС перевести енергоблок №5 у стан "холодний зупин".

Про це йдеться в заяві Державної інспекції з ядерного регулювання України. Її можна знайти на сайті інспекції.

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"Сподіваюся, що під час свого чергового візиту на Запорізьку АЕС Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зможе вплинути на російських окупантів та переконати їх у необхідності переведення енергоблока №5 у "холодний зупин". Перешкоджання з боку російських загарбників є ніщо інше, як черговий ядерний шантаж", — зазначив Коріков.

Візит Гроссі в Україну

Зауважимо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав у вівторок Київ. Перед поїздкою на окуповану РФ Запорізьку АЕС зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським.

Гроссі стурбований тим, що АЕС може потрапити під контрнаступ України. Адже немає жодних ознак того, що російські війська перемістили важку військову техніку.

Нагадаємо, організація ООН з ядерного контролю стурбована рівнем води на ЗАЕС через підрив Каховської ГЕС. В ООН кажуть, що їм потрібен "ширший доступ навколо Запорізької атомної станції". Вони хочуть перевірити "значну розбіжність" у даних про рівень води на підірваній Каховській дамбі.