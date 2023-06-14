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Окупанти перешкоджають переведенню 5 енергоблока ЗАЕС у стан "холодний зупин"

14 червня 2023 03:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Окупанти перешкоджають переведенню 5 енергоблока ЗАЕС у стан "холодний зупин"
Російські окупанти біля Запорізької АЕС. Фото: Запорізька ОДА
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Російські окупанти не дозволяють українському персоналу Запорізької АЕС перевести енергоблок №5 у стан "холодний зупин". 

Про це йдеться в заяві Державної інспекції з ядерного регулювання України. Її можна знайти на сайті інспекції. 

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В.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков називає дії окупантів грубим порушенням законодавства у сфері використання ядерної енергії.

"Сподіваюся, що під час свого чергового візиту на Запорізьку АЕС Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зможе вплинути на російських окупантів та переконати їх у необхідності переведення енергоблока №5 у "холодний зупин". Перешкоджання з боку російських загарбників є ніщо інше, як черговий ядерний шантаж", — зазначив Коріков.

Візит Гроссі в Україну

Зауважимо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав у вівторок Київ. Перед поїздкою на окуповану РФ Запорізьку АЕС зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським.

Гроссі стурбований тим, що АЕС може потрапити під контрнаступ України. Адже немає жодних ознак того, що російські війська перемістили важку військову техніку.

Нагадаємо, організація ООН з ядерного контролю стурбована рівнем води на ЗАЕС через підрив Каховської ГЕС. В ООН кажуть, що їм потрібен "ширший доступ навколо Запорізької атомної станції". Вони хочуть перевірити "значну розбіжність" у даних про рівень води на підірваній Каховській дамбі. 

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