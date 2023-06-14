Оккупанты препятствуют переводу 5 энергоблока ЗАЭС в состояние "холодной остановки"

Российские оккупанты возле Запорожской АЭС. Фото: Запорожская ОГА

Российские оккупанты не позволяют украинскому персоналу Запорожской АЭС перевести энергоблок №5 в состояние "холодной остановки".

Об этом говорится в заявлении Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины. Ее можно найти на сайте инспекции.

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"Надеюсь, что во время своего очередного визита на Запорожскую АЭС Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сможет повлиять на российских оккупантов и убедить их в необходимости перевода энергоблока №5 в "холодную остановку". Препятствование со стороны российских захватчиков — не что иное, как ядерный шантаж", — отметил Кориков.

Визит Гросси в Украину.

Заметим, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил во вторник Киев. Перед поездкой в оккупированную РФ Запорожскую АЭС встретился с Президентом Владимиром Зеленским.

Гросси озабочен тем, что АЭС может попасть под контрнаступление Украины. Ведь нет никаких признаков того, что русские войска переместили тяжелую военную технику.

Напомним, организация ООН по ядерному контролю озабочена уровнем воды на ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС. В ООН говорят, что им нужен более "широкий доступ вокруг Запорожской атомной станции". Они хотят проверить "значительное расхождение" в данных об уровне воды на взорванной Каховской дамбе.