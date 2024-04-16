Окупанти перетворили ЗАЕС на військову базу — яка ситуація на станції

Військовослужбовець рф на території Запорізької АЕС в Енергодарі Фото: AP

За два роки окупації Запорізької атомної електростанції росіяни перетворили її на військову базу. Армія РФ постійно залякує працівників, інсценує вибухи та порушує усі вимоги МАГАТЕ.

Що відбувається на станції розповів спеціаліст з експлуатації ЗАЕС Олексій Мельничук в інтерв'ю РБК-Україна.

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Мельничук розповів, що в травні минулого року генеральний директор МАГАТЕ озвучив п'ять принципів, яких варто дотримуватися задля безпеки на Запорізькій АЕС:

не можна допускати атак будь-якого роду з території станції та на неї, зокрема, на реактори, сховища відпрацьованого палива, іншу критично важливу інфраструктуру чи персонал,

ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище чи база для важкого озброєння,

не слід піддавати ризику подачу електроенергії на завод,

усі структури, системи та компоненти, необхідні для безпечної роботи ЗАЕС, мають бути захищені від атак чи диверсій,

не слід вдаватися до жодних дій, що підривають ці принципи.

Однак росіяни не дуже дослухаються та дотримуються вимог агентства. Так, у березні в російських пабліках з'явилися фото, де два танки стоять між енергоблоками та береговими насосними станціями енергоблоків. Крім того, там зберігається ще чимало зброї, а загарбники навіть проводять військові навчання на території станції.

Російські військові тренуються прямо у машинному залі ЗАЕС. Фото: надане Олексієм Мельничуком

Російські військові тренуються прямо у машинному залі ЗАЕС. Фото: надане Олексієм Мельничуком

Загалом, розміщення військової техніки на ремонтних майданчиках зафіксовано на п’яти енергоблоках з шести. Особовий склад військових Росії розміщено на кожному енергоблоці, спецкорпусах та у лобароторно-побутових корпусах ЗАЕС. Тобто вже давно очевидно, що з першого дня окупації росіяни перетворили атомну станцію на військову базу.

Ще одне порушення — часті відключення ліній електромереж: вимикаються як 750 кВ, так і резервна лінія феросплавного заводу 330 кВ. Лінії постійно відновлюють наші енергетики, але найважчим наслідком для безперебійного зовнішнього електропостачання підприємства є те, що 26 березня цього року росіяни знищили машинні зали ДніпроГЕСу. Тобто взагалі вивели ДніпроГЕС з енергосистеми.

Водночас нещодавно на станції було чутно вибухи. За попередньою інформацією, здетонував безпілотник. Однак точних наслідків з'ясувати не можна.

Тобто Росія порушила фактично всі принципи — цього року і раніше, з перших днів захвату міста Енергодар та ЗАЕС.

Нагадаємо, 7 квітня на території ЗАЕС здетонував безпілотник. Точних наслідків дізнатися не можна через окупацію станції.

У ГУР прокоментували інцидент та заявили, що завдавати ударів, зокрема імітаційних, по Запорізькій АЕС — це постійна злочинна практика окупантів, а Україна до цих провокацій не причетна.