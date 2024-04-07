У ГУР заявили, що Україна не причетна до вибуху БпЛА на ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція. Фото: mev.gov.ua

У неділю, 7 квітня, експерти МАГАТЕ заявили про те, що на території ЗАЕС здетонував дрон. У ГУР прокоментували інцидент та заявили, що наносити удари, зокрема імітаційні, по ЗАЕС — це постійна злочинна практика окупантів, а Україна до цих провокацій не причетна.

Про це в коментарі "Українській правді" у неділю 7 квітня заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

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Андрій Юсов зазначив, що Україна не має відношення до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС. Він підкреслив, що держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи.

"Удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів", ― сказав представник ГУР МО України.

На думку Юсова, лише виведення російських військ з усіх об'єктів ЗАЕС дозволить відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над важливим об'єктом атомної енергетики.

Нагадаємо, кілька днів тому ЗАЕС опинилася на межі блекауту: після обстрілів відключилася зовнішня повітряна лінія, через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми.

А в березні в мережі з'явилося відео, на якому видно, що на території ЗАЕС є російська військова техніка.