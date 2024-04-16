Оккупанты превратили ЗАЭС в военную базу — какая ситуация на станции

Военнослужащий России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре Фото: AP

Через два года оккупации Запорожской атомной электростанции россияне превратили ее в военную базу. Армия РФ постоянно запугивает работников, инсценирует взрывы и нарушает все требования МАГАТЭ.

Происходящее на станции рассказал специалист по эксплуатации ЗАЭС Алексей Мельничук в интервью РБК-Украина.

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Мельничук рассказал, что в мае прошлого года генеральный директор МАГАТЭ озвучил пять принципов, которые следует соблюдать в целях безопасности на Запорожской АЭС:

нельзя допускать атак любого рода с территории станции и на нее, в частности, на реакторы, хранилища отработанного топлива, другую критически важную инфраструктуру или персонал,

ЗАЭС не должна использоваться как хранилище или база для тяжелого вооружения,

не следует подвергать риску подачу электроэнергии на завод,

все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной работы ЗАЭС, должны быть защищены от атак или диверсий,

не следует предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы.

Однако россияне не очень прислушиваются и соблюдают требования агентства. Так, в марте в российских пабликах появились фото, где два танка стоят между энергоблоками и береговыми насосными станциями энергоблоков. Кроме того, там хранится еще немало оружия, а захватчики даже проводят военные учения на территории станции.

Российские военные тренируются прямо в машинном зале ЗАЭС. Фото: предоставлено Алексеем Мельничуком

Российские военные тренируются прямо в машинном зале ЗАЭС. Фото: предоставлено Алексеем Мельничуком

В общем, размещение военной техники на ремонтных площадках зафиксировано на пяти энергоблоках из шести. Личный состав военных России размещен на каждом энергоблоке, спецкорпусах и лобароторно-бытовых корпусах ЗАЭС. То есть уже давно очевидно, что с первого дня оккупации россияне превратили атомную станцию в военную базу.

Еще одно нарушение — частые отключения линий электросетей: отключаются как 750 кВ, так и резервная линия ферросплавного завода 330 кВ. Линии постоянно восстанавливают наши энергетики, но тяжелым последствием для бесперебойного внешнего электроснабжения предприятия является то, что 26 марта этого года россияне уничтожили машинные залы ДнепроГЭСа. То есть вообще вывели ДнепроГЭС из энергосистемы.

В то же время недавно на станции были слышны взрывы. По предварительной информации, сдетонировал беспилотник. Однако точных последствий выяснить нельзя.

То есть Россия нарушила фактически все принципы — в этом году и раньше, с первых дней захвата города Энергодар и ЗАЭС.

Напомним, 7 апреля на территории ЗАЭС сдетонировал беспилотник. Точных последствий узнать нельзя из-за оккупации станции.

В ГУР прокомментировали инцидент и заявили, что наносить удары, в том числе имитационных, по Запорожской АЭС — это постоянная преступная практика оккупантов, а Украина к этим провокациям не причастна.