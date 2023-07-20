Окупанти привезли на ЗАЄС робітників із атомних станцій РФ, — ЦНС

Російський окупант біля ЗАЕС. Фото: AP

Центр національного опору повідомляє, що російські військові депортували фахівців з низки атомних об'єктів Росії на Запорізьку атомну станцію. Це з тим, що працівники ЗАЕС відмовляються співпрацювати з росіянами.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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У повідомленні зазначається, що відмова співробітників ЗАЕС змушує РФ направляти на станцію фахівців із компанії "Росенергоатом". Попередня інформація вказує на можливу участь співробітників з атомних станцій, розташованих у європейському регіоні Росії.

Працівники, ймовірно, були перевезені з таких станцій, як Балаковська, Калінінська, Курська, Нововоронезька, Ростовська та Смоленська АЕС.

На ЗАЕС привезли російських працівників. Фото: ЦНС

Нагадаємо, що міністр енергетики Герман Галущенко висловив стурбованість можливістю проведення відкладеного терористичного акту на Запорізькій АЕС із боку Росії після її переходу під контроль України. За словами міністра, після повернення станції РФ може на відстані організувати там терористичну атаку.