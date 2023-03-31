Мобілізація

Згідно з отриманим документом, мобілізація може відбутися у Маріуполі вже у квітні. Інформація отримана від Маріупольського Опору, і це спричиняє побоювання серед місцевих жителів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Мобілізація у Маріуполі

За листом від ТОВ "Західно-Сибірський Центр Професійного Навчання" на ім'я гауляйтера Маріуполя Моргуна, планується проведення мобілізації для підвищення кваліфікації персоналу заміщення. Проте такі заяви викликають підозри у суспільстві.

Багато хто вважає, що мобілізація може бути пов'язана зі зростаючим напруженням на сході України. Крім цього, існують чутки про можливу військову загрозу з боку Росії.

Водночас представники міської влади заперечують можливість мобілізації та стверджують, що інформація є хибною. Проте документи, отримані Маріупольським Опором, говорять про протилежне.

Попри розбіжності, жителі Маріуполя все одно бояться можливої мобілізації та потенційної військової загрози. Місцеві жителі сподіваються, що конфлікт на сході України вдасться вирішити мирним шляхом, і що вони не будуть змушені брати участь у військових діях. Однак поки ситуація не ясна, і населення продовжує стежити за розвитком подій з побоюванням.

Нагадаємо, що в Маріуполі спостерігається активна операція із забезпечення безпеки, що включає проведення масових перевірок та обшуків. На вулицях міста патрулюють змішані групи, що складаються з військових окупаційних сил та представників поліції режиму.