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В Мариуполе оккупанты проводят тотальную зачистку, — Андрющенко

28 марта 2023 17:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российский оккупант в Мариуполе
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Мариуполе наблюдается активная операция по обеспечению безопасности, включающая проведение массовых проверок и обысков. На улицах города патрулируют смешанные группы, состоящие из военных оккупационных сил и представителей полиции режима. 

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Целью патрулей является проверка прохожих, преимущественно мужчин всех возрастов и женщин в возрасте до 40 лет.

При проверке осуществляется тщательный осмотр документов, электронных устройств и личных вещей граждан. Любое даже самое незначительное подозрение может стать поводом для задержания. Такие мероприятия создают атмосферу напряженности и недоверия среди местного населения, поскольку обычные граждане оказываются во власти силовых структур.

Согласно информации, полученной от представителей Мариупольского Сопротивления, проведение указанных мероприятий пока проходит без потерь среди местного населения. Однако такая ситуация может измениться в любой момент, в связи с чем представители Сопротивления призывают быть крайне осторожными и бдительными при общении с представителями властей и патрулями на улицах города.

В целом, проводимые в Мариуполе масштабные зачистки и поисковые мероприятия говорят о серьезных усилиях со стороны оккупационных сил по установлению жесткого контроля над ситуацией в городе. Местное население вынуждено соблюдать предельную осторожность и стараться избегать ненужных контактов с военными и полицейскими представителями режима, чтобы не подвергаться риску задержания или других последствий.

Напомним, что удалось установить имя россиянина, дававшего приказы атаковать Мариуполь. Он контролировал бомбардировки театра, роддома и детской больницы.

Международное сообщество обнародовало данные командира воинской части этих пилотов-бомбардировщиков.

Им оказался Атрощенко Сергей Валерьевич 05.05.1981 года. Он родился в городе Овруч Житомирской области. Потом жил в российском городе Липецк, а со временем в Воронеже. Атрощенко некоторое время был прописан по месту службы в в/ч 46451 в пгт. Гвардейское в оккупированном Крыму

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