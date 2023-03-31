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Оккупанты планируют мобилизацию в Мариуполе

31 марта 2023 17:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизация
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Согласно полученному документу, мобилизация может состояться в Мариуполе уже в апреле. Информация получена от Мариупольского Сопротивления, и это вызывает опасения среди местных жителей.

Об этом сообщил советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По письму от ООО "Западно-Сибирского Центра Профессионального Обучения" на имя гауляйтера Мариуполя Моргуна, планируется проведение мобилизации для повышения квалификации персонала замещения. Однако, такие заявления вызывают подозрения в обществе.

Многие считают, что мобилизация может быть связана с растущим напряжением на востоке Украины. Помимо этого, существуют слухи о возможной военной угрозе со стороны россии.

В то же время, представители городских властей отрицают возможность мобилизации и утверждают, что информация является ложной. Однако, документы, полученные Мариупольским Сопротивлением, говорят об обратном.

Несмотря на разногласия, жители Мариуполя все равно боятся возможной мобилизации и потенциальной военной угрозы. Местные жители надеются на то, что конфликт на востоке Украины удастся решить мирным путем, и что они не будут вынуждены участвовать в военных действиях. Однако, пока ситуация не ясна, и население продолжает следить за развитием событий с опаской.

Напомним, что в Мариуполе наблюдается активная операция по обеспечению безопасности, что включает проведение массовых проверок и обысков. На улицах города патрулируют смешанные группы, которые состоят из военных оккупационных сил и представителей полиции режима. 

 

 

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