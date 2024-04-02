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Окупанти планують нишком провести масову мобілізацію на Луганщині, — ОВА

2 квітня 2024 12:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти планують нишком провести масову мобілізацію на Луганщині, — ОВА
Мобілізовані. Ілюстративне фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти проводять примусову мобілізацію у містах так званої "ЛНР". Зокрема, співробітники військкоматів шукають чоловіків, приходячи прямо додому. До того ж, призов планують здійснювати у тиші. 

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Артем Лисогор. 

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"У містах так званої "лнр" співробітники військкоматів шукають чоловіків адресно. За цей час окупаційна влада влаштувала достатньо заходів, де необхідно було з’явитися особисто та уточнити власні персональні дані", — сказав Лисогор, говорячи про мобілізацію на окупованій Луганщині. 

Він додав, що під час останніх "виборів" президента РФ окупанти збирали голоси, ходячи по будинках. Під час таких заходів вони перераховували кількість чоловіків. 

Загалом, за словами голови Луганської ОДА, значна частина мобілізації відбуватиметься у так званій тиші, адже людей забиратимуть прямо з будинків.

"А якщо не знайдуть — підключать силовиків", — сказав Лисогор. 

Нагадаємо, окупанти розпочинають мобілізаційні заходи на ТОТ. Зокрема, в Енергодарі відкрили перший так званий військкомат. 

Також російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що Кремль може використати весняних призовників задля вивільнення сил для нових наступальних дій в Україні. Москва хоче мобілізувати ще 300 тис. росіян.

війна
росіяни
Луганська область
окупанти
мобілізація
війна в Україні

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