Оккупанты планируют втихаря провести массовую мобилизацию на Луганщине, — ОВА

Мобилизированные. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские оккупанты проводят принудительную мобилизацию в городах так называемой "ЛНР". В частности, сотрудники военкоматов ищут мужчин, приходя прямо домой. К тому же призыв планируют совершать в тишине.

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор.

Читайте также:

Мобилизация в ЛНР

"В городах так называемой "лнр" сотрудники военкоматов ищут мужчин адресно. За это время оккупационные власти устроили достаточно мер, где необходимо было появиться лично и уточнить собственные персональные данные", — сказал Лысогор, говоря о мобилизации на оккупированной Луганщине.

Он добавил, что во время последних "выборов" президента РФ оккупанты собирали голоса, ходя по домам. В ходе таких мероприятий они перечисляли количество мужчин.

В целом, по словам главы Луганской ОГА, значительная часть мобилизации будет происходить в так называемой тишине, ведь людей будут забирать прямо из домов.

"А если не найдут — подключат силовиков", — сказал Лысогор.

Напомним, оккупанты начинают мобилизационные мероприятия на ВОТ. В частности, в Энергодаре открыли первый так называемый военкомат.