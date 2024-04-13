Окупанти планують перезапустити ЗАЕС цього року, — WSJ

Окупант біля ЗАЕС. Фото: росЗМІ

Кремль перезапустить українську Запорізьку атомну електростанцію, що від початку повномасштабної війни перебуває під російською окупацією. Про такі плани Міжнародне агенство з атомної енергії попередив президент Росії Володимир Путін.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Росія прагне повернути Запорізьку АЕС в експлуатацію вже цього року. Про це свідчать технічні звіти невеликої групи інспекторів МАГАТЕ, що були відряджені на станцію.

За словами європейських чиновників, метою Росії є повернення в експлуатацію хоча б одного реактора ЗАЕС. Ймовірно, вона зробить це до 40-ї річниці підключення станції до електромережі Радянського Союзу — в грудні 2024 року.

Під час візиту до Сочі для зустрічі з Путіним та головою "Росатома" очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі запитав, чи буде перезапущена станція.

У відповідь голова Кремля сказав, що точно буде, однак про плани чи терміни не було повідомлено.

Видання пише, що перезапуск ЗАЕС стане технічним викликом і символічною подією для росіян. Таким чином це нібито "нормалізує" захоплення української станції.

Водночас за словами технічних спеціалістів, це створить нову безпекову загрозу.

Нагадаємо, 7 квітня на території ЗАЕС здетонував безпілотник. Про інцидент експертів Міжнародного агентства з атомної енергії проінформували працівники ЗАЕС.

Також ми писали, що у ГУР прокоментували інцидент та заявили, що завдавати ударів по ЗАЕС, зокрема імітаційних — це справа рух окупантів, а Україна до цих провокацій не причетна.