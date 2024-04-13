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Оккупанты планируют перезапустить ЗАЭС в этом году, — WSJ

13 апреля 2024 08:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты планируют перезапустить ЗАЭС в этом году, — WSJ
Оккупант возле ЗАЭС. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Кремль перезапустит украинскую Запорожскую атомную электростанцию, которая с начала полномасштабной войны находится под российской оккупацией. О таких планах Международное агентство по атомной энергии предупредил президент России Владимир Путин.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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РФ перезапустит ЗАЭС

Россия стремится вернуть Запорожскую АЭС в эксплуатацию в этом году. Об этом свидетельствуют технические отчеты небольшой группы инспекторов МАГАТЭ, которые были отправлены в командировку на станцию.

По словам европейских чиновников, целью России является возвращение в эксплуатацию хотя бы одного реактора ЗАЭС. Вероятно, она сделает это к 40-летию подключения станции к электросети Советского Союза — в декабре 2024 года.

Во время визита в Сочи для встречи с Путиным и главой "Росатома" глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси спросил, будет ли перезапущена станция.

В ответ глава Кремля сказал, что точно будет, однако о планах или сроках не было уведомлено.

Издание пишет, что перезапуск ЗАЭС станет техническим вызовом и символическим событием для россиян. Таким образом, это якобы "нормализует" захват украинской станции.

В то же время, по словам технических специалистов, это создаст новую угрозу для безопасности.

Напомним, 7 апреля на территории ЗАЭС сдетонировал беспилотник. Об инциденте экспертов Международного агентства по атомной энергии проинформировали сотрудники ЗАЭС.

Также мы писали, что в ГУР прокомментировали инцидент и заявили, что наносить удары по ЗАЭС, в частности имитационных, — это движение оккупантов, а Украина к этим провокациям не причастна.

ЗАЭС
оккупанты
МАГАТЭ
оккупация
война в Украине

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