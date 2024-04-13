Оккупанты планируют перезапустить ЗАЭС в этом году, — WSJ
Кремль перезапустит украинскую Запорожскую атомную электростанцию, которая с начала полномасштабной войны находится под российской оккупацией. О таких планах Международное агентство по атомной энергии предупредил президент России Владимир Путин.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
РФ перезапустит ЗАЭС
Россия стремится вернуть Запорожскую АЭС в эксплуатацию в этом году. Об этом свидетельствуют технические отчеты небольшой группы инспекторов МАГАТЭ, которые были отправлены в командировку на станцию.
По словам европейских чиновников, целью России является возвращение в эксплуатацию хотя бы одного реактора ЗАЭС. Вероятно, она сделает это к 40-летию подключения станции к электросети Советского Союза — в декабре 2024 года.
Во время визита в Сочи для встречи с Путиным и главой "Росатома" глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси спросил, будет ли перезапущена станция.
В ответ глава Кремля сказал, что точно будет, однако о планах или сроках не было уведомлено.
Издание пишет, что перезапуск ЗАЭС станет техническим вызовом и символическим событием для россиян. Таким образом, это якобы "нормализует" захват украинской станции.
В то же время, по словам технических специалистов, это создаст новую угрозу для безопасности.
Напомним, 7 апреля на территории ЗАЭС сдетонировал беспилотник. Об инциденте экспертов Международного агентства по атомной энергии проинформировали сотрудники ЗАЭС.
Также мы писали, что в ГУР прокомментировали инцидент и заявили, что наносить удары по ЗАЭС, в частности имитационных, — это движение оккупантов, а Украина к этим провокациям не причастна.
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