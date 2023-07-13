Окупанти планують вивезти з Маріуполя до Росії 13 тисяч українських дітей

Депортація дітей. Фото: росЗМІ

Росіяни оновили план "евакуації" населення з Маріуполя. У цьому плані, зокрема, йдеться про вивезення до Росії усіх українських дітей, які ще залишаються у місті.

Про це повідомив проєкту проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Евакуація" з Маріуполя

За інформацією Андрющенка, російські окупанти доробили та оновили минулорічний план "евакуації" населення з території окупованого Маріуполя.

Так, в ньому, зокрема, йдеться про обов’язкову "евакуацію" окупаційних "адміністрацій" та добровільну — для населення захопленого росіянами міста.

Крім того, росіяни планують вивезти з Маріуполя дітей, які ще залишаються у місті.

Депортація неповнолітніх

Як зазначив Петро Андрющенко, станом на зараз у знищеному окупантами Маріуполі перебуває близько 13 тисяч неповнолітніх українців.

Вивезенню на територію країни-агресора, згідно російському плану, підлягають усі українські діти.

"Тобто, якщо вони всі вивезуть ще наших маріупольських дітей, які додадуться до 1300 викрадених до того, це ризик і це проблема. І ми розуміємо, що таке може бути", — підкреслив радник офіційного міського голови Маріуполя.

Нагадаємо, що в кінці червня колишній дитячий омбудсмен Микола Кулеба заявляв — Росія планує депортувати близько 6 тисяч дітей з України.