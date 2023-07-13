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Оккупанты планируют вывезти из Мариуполя в Россию 13 тысяч украинских детей

13 июля 2023 08:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Оккупанты планируют вывезти из Мариуполя в Россию 13 тысяч украинских детей
Депортация детей. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россияне обновили план "эвакуации" населения из Мариуполя. В этом плане, в частности, речь идет о вывозе в Россию всех украинских детей, которые еще остаются в городе.

Об этом сообщил проекту проекта Радио Свобода "Новости Приазовья" советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Эвакуация" из Мариуполя

По информации Андрющенко, российские оккупанты доработали и обновили прошлогодний план "эвакуации" населения с территории оккупированного Мариуполя.

Так, в нем, в частности, речь идет об обязательной "эвакуации" оккупационных "администраций" и добровольной — для населения захваченного россиянами города.

Кроме того, россияне планируют вывезти из Мариуполя еще остающихся в городе детей.

Депортация несовершеннолетних

Как отметил Петр Андрющенко, по состоянию на сегодняшний день в уничтоженном оккупантами Мариуполе находится около 13 тысяч несовершеннолетних украинцев.

Вывозу на территорию страны-агрессора согласно российскому плану подлежат все украинские дети.

"То есть, если они все вывезут еще наших мариупольских детей, которые прибавятся к 1300 похищенным, это риск и это проблема. И мы понимаем, что такое может быть", — подчеркнул советник официального городского головы Мариуполя.

Напомним, что в конце июня бывший детский омбудсмен Николай Кулеба заявлял, что Россия планирует депортировать около 6 тысяч детей из Украины.

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