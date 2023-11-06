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Оккупанты начали строить железную дорогу в Крым через Запорожскую область

6 ноября 2023 10:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты начали строить железную дорогу в Крым через Запорожскую область
Строительство железнодорожного моста через реку Кальмиус. Фото (архивное): Петр Андрющенко
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупанты начали строить железную дорогу из Ростова-на-Дону в Крым через оккупированную часть Запорожской области. Россияне планируют этим путем вывозить зерно, металлолом и полезные ископаемые.

Об этом заявил гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий, пишут РосСМИ.

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Балицкий заявил, что захватчики уже начали строительство железнодорожного сообщения из Ростова-на-Дону в Крым через Запорожскую область. По его словам, это якобы позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов железной дороги, идущей вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зорю на Волновахе.

"Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, к юго-западу расположен как раз железнодорожный узел, из которого уйдет строительство. Построив железнодорожную ветку, хотя бы один путь, без электрической тяги, пусть она будет тепловозной, но мы решим задачу военных. И, самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, металлолома, угля и многих элементов, которые нам сегодня нужно связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, а еще сегодня мост является объектом повышенной опасности", — сказал он.

Напомним, недавно стало известно, что оккупанты строят прямой железнодорожный путь между РФ и Мариуполем, Волновахой и Донецком.

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