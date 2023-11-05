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В Запорізькій області окупанти проводять повномасштабну мобілізацію, — Федоров

5 листопада 2023 14:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Запорізькій області окупанти проводять повномасштабну мобілізацію, — Федоров
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: Слово і діло
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На окупованій території Запоріжжя почалася повномасштабна мобілізація. Це може бути стартом загального призову чоловіків до армії Російської Федерації на тимчасово окупованій території України.

Про це заявив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

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Мер Мелітополя зазначив, що росіяни чоловікам, які приходять отримувати російські паспорти, одразу видають повістки до військкоматів.

"На цьому тижні ми вже точно можемо сказати про старт мобілізації на ТОТ", — додав Федоров.

Раніше ми повідомляли, що у Росії в'язні, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, повинні будуть ставати на військовий облік. За це відповідатимуть військкомати за місцем знаходження колоній та СІЗО.

Тим часом звичайні мешканці РФ скаржаться на російську владу через те, що призовників (віком від 18 років) поселяють разом із в'язнями загону "Шторм".

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