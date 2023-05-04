Окупанти погрожують позбавляти прав батьків підлітків, які не отримали російський паспорт

Український та російський паспорти у руках. Фото: Reuters

На тимчасово окупованих територіях росіяни примусово паспортизують дітей від 14 років. Батькам дітей, хто ще не має російського паспорта, погрожують позбавленням батьківських прав.

Про це повідомляють в Центрі національного спротиву.

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Так, окупанти заявили, що всі жителі тимчасово окупованих територій у віці 14 років зобов’язані отримати паспорт РФ. В іншому випадку їх батьки сплатять штраф, а в подальшому їх можуть позбавити батьківських прав.

При цьому всі діти, які народилися після 30 вересня 2022 року на захоплених територіях, автоматично стають "громадянами Росії".

"Таким чином ворог штучно нарощує паспортизацію на ТОТ, аби "виправдати" окупацію регіону", — зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, в окупованому Мелітополі російські військові ходять по квартирах і перевіряють документи. Тим, хто відмовляється оформлювати російські паспорти, погрожують депортацією.