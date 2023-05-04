Оккупанты угрожают лишать прав родителей подростков, не получивших российский паспорт

Украинский и русский паспорта в руках. Фото: Reuters

На временно оккупированных территориях россияне паспортизируют детей от 14 лет. Родителям детей, у которых еще нет российского паспорта, угрожают лишением родительских прав.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

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Так, оккупанты заявили, что все жители временно оккупированных территорий в возрасте 14 лет обязаны получить паспорт РФ. В противном случае их родители заплатят штраф, а в дальнейшем их могут лишить родительских прав.

При этом все дети, родившиеся после 30 сентября 2022 года на захваченных территориях, автоматически становятся "гражданами России".

"Таким образом враг искусственно наращивает паспортизацию на ТОТ, чтобы "оправдать" оккупацию региона", — отмечают в ЦНС.

Напомним, в оккупированном Мелитополе российские военные ходят по квартирам и проверяют документы. Тем, кто отказывается оформлять российские паспорта, угрожают депортацией.