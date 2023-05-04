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Оккупанты угрожают лишать прав родителей подростков, не получивших российский паспорт

4 мая 2023 18:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты угрожают лишать прав родителей подростков, не получивших российский паспорт
Украинский и русский паспорта в руках. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На временно оккупированных территориях россияне паспортизируют детей от 14 лет. Родителям детей, у которых еще нет российского паспорта, угрожают лишением родительских прав.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

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Так, оккупанты заявили, что все жители временно оккупированных территорий в возрасте 14 лет обязаны получить паспорт РФ. В противном случае их родители заплатят штраф, а в дальнейшем их могут лишить родительских прав.

При этом все дети, родившиеся после 30 сентября 2022 года на захваченных территориях, автоматически становятся "гражданами России".

"Таким образом враг искусственно наращивает паспортизацию на ТОТ, чтобы "оправдать" оккупацию региона", — отмечают в ЦНС.

Напомним, в оккупированном Мелитополе российские военные ходят по квартирам и проверяют документы. Тем, кто отказывается оформлять российские паспорта, угрожают депортацией.

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