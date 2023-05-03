У Мелітополі окупанти лякають депортацією тих, хто не отримав паспорт РФ
В окупованому Мелітополі російські військові ходять по квартирах і перевіряють документи. Тим, хто відмовляється оформлювати російські паспорти, погрожують депортацією.
Про це повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь".
Погрози депортацією
У Мелітополі російські окупанти почали погрожувати виселенням тим місцевим жителям, які досі не погодилися отримати російські паспорти.
Військові РФ обходять квартири і вимагають пред’явити документи. Тим, хто показує український паспорт, обіцяють прийти із повторним візитом.
Якщо до того часу українці не отримають російські документи, їх обіцяють депортувати, а майно конфіскувати.
Такою ж є ситуація і у навколишніх селах.
Арешти і перевірки на вулицях
Крім того, декого із місцевих жителів, у яких немає російських документів, забирають до комендатури.
Також окупанти проводять тотальні перевірки прямо на вулиці. Причому перевіряють не тільки документи, а і телефони.
Нагадаємо, що у Мелітополі російська окупаційна "адміністрація" практично щодня експропріює чуже майно. "Націоналізуються" як квартири, так і бізнес-помешкання, зокрема, крамниці, кав’ярні та офіси.