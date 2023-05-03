У Мелітополі окупанти лякають депортацією тих, хто не отримав паспорт РФ

Видача паспортів Росії на окупованих територіях. Фото: російські ЗМІ

В окупованому Мелітополі російські військові ходять по квартирах і перевіряють документи. Тим, хто відмовляється оформлювати російські паспорти, погрожують депортацією.

Про це повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

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Погрози депортацією

У Мелітополі російські окупанти почали погрожувати виселенням тим місцевим жителям, які досі не погодилися отримати російські паспорти.

Військові РФ обходять квартири і вимагають пред’явити документи. Тим, хто показує український паспорт, обіцяють прийти із повторним візитом.

Якщо до того часу українці не отримають російські документи, їх обіцяють депортувати, а майно конфіскувати.

Такою ж є ситуація і у навколишніх селах.

Арешти і перевірки на вулицях

Крім того, декого із місцевих жителів, у яких немає російських документів, забирають до комендатури.

Також окупанти проводять тотальні перевірки прямо на вулиці. Причому перевіряють не тільки документи, а і телефони.

Нагадаємо, що у Мелітополі російська окупаційна "адміністрація" практично щодня експропріює чуже майно. "Націоналізуються" як квартири, так і бізнес-помешкання, зокрема, крамниці, кав’ярні та офіси.