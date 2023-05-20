Окупанти погрожують виселити з Каховки усіх, хто не отримав паспорт РФ

Отримання російського паспорту. Фото: donbas24.news

Російські окупанти у місті Каховка намагаються залякати місцеве населення, аби схилити його до отримання російських паспортів. Росіяни заявляють, що усіх громадян України виселять із будинків та квартир.

Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Паспортні рейди

Як стало відомо українській розвідці, у окупованому місті Каховка Херсонської області російські загарбники намагаються примусити місцеве населення отримувати російські паспорти.

Для цього вони проводять демонстративні рейди, зокрема, здійснюючи поквартирні та побудинкові обходи, залякуючи людей мобілізацією та відчуженням майна.

Погрози окупантів

Під час обходів росіяни проводять перепис населення і, виявляючи громадян, які досі не отримали російські паспорти, погрожують їм відключенням електроенергії.

Також окупанти заявляють, що усі, хто не отримають громадянство Російської Федерації, будуть примусово виселених зі своїх осель.

Нагадаємо, що на на окупованій території Запорізької області окупанти вимагають від місцевих жителів оформлювати паспорти РФ для продовження електропостачання. З червня угоду з комунальною структурою можна буде укласти лише із російськими документами.