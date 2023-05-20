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Оккупанты угрожают выселить из Каховки всех, кто не получил паспорт РФ

20 мая 2023 07:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Оккупанты угрожают выселить из Каховки всех, кто не получил паспорт РФ
Получение российского паспорта. Фото: donbas24.news
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупанты в городе Каховка пытаются запугать местное население, чтобы склонить его к получению российских паспортов. Россияне заявляют, что всех граждан Украины выселят из домов и квартир.

Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.

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Паспортные рейды

Как стало известно украинской разведке, в оккупированной Каховке Херсонской области российские захватчики пытаются заставить местное население получать российские паспорта.

Для этого они проводят демонстративные рейды, в частности, совершая поквартирные и домовые обходы, запугивая людей мобилизацией и отчуждением имущества.

Угрозы оккупантов

Во время обходов россияне проводят перепись населения и, выявляя граждан, до сих пор не получивших российские паспорта, угрожают им отключением электроэнергии.

Также оккупанты заявляют, что все, кто не получат гражданство Российской Федерации, будут принудительно выселены из своих домов.

Напомним, что на оккупированной территории Запорожской области оккупанты требуют от местных жителей оформлять паспорта РФ для продления электроснабжения. С июня соглашение с коммунальной структурой можно будет заключить только по российским документам.

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