У Мелітополі окупанти вигадали, як змусити людей отримувати паспорти РФ

Громадянин України, який отримав російський паспорт на окупованій території Запорізької області. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

На окупованій території Запорізької області окупанти вимагають від місцевих жителів оформлювати паспорти РФ для продовження електропостачання. З червня угоду з комунальною структурою можна буде укласти лише із російськими документами.

Про це повідомляє мелітопольське регіональне видання "Ріа-Мелітополь".

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Окупаційна "адміністрація" Запорізької області, яка базується у Мелітополі, вигадала черговий варіант примушення місцевих жителів до отримання російських паспортів.

З червня вони змушують підписувати нові угоди на постачання електроенергії, цього разу — зі створеною окупантами незаконною структурою "Государственное унитарное предприятие "Таврия Энерго".

Але перепідписати договір можна лише за наявності російського громадянства та тамтешнього ідентифікаційного коду.

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Про подібну практику повідомили і мешканці сіл Мелітопольського району.

Одна із місцевих жительок розповіла про візит контролерки, яка вимагала російські документи.

"Відповідь на моє запитання, що робити, якщо не отримала російський паспорт, контролер не надала. Єдине, що сказала, що я маю ще 30 днів, щоб вирішити це питання. І пообіцяла прийти наступного місяця", — пояснила українка, яка проживає на окупованій території.

Нагадаємо, що 1 травня Ірина Верещук прокоментувала указ Володимира Путіна про депортацію з окупованих територій усіх українців, які не хочуть отримувати російське громадянство.

За її словами, якщо окупанти планують депортувати з ТОТ українців, які не хочуть брати російські паспорти, то немає проблем.

Також Верещук нагадала українцям, які перебувають на окупованій території, що їм не варто отримувати громадянство країни-агресора.

Омбудсмен Дмитро Лубінець розкритикував таку позицію Верещук.