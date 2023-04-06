Окупанти понад 50 разів обстріляли Україну: які регіони під ударом

Російські окупанти

Упродовж доби, 5 квітня, російські окупаційні війська обстріляли низку сіл та міст. Зокрема під ударом опинились Чернігівська, Сумська, Харківська та Луганська області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Скільки разів окупанти обстріляли Україну

"Протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 29 авіаційних ударів, також здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню", — розповіли у відомстві.

Окрім того, у Генштабі наголосили, що високою залишається ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Які регіони попали під удар окупантів

Зазначається, що протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Тур'я, Леонівка, Печенюги Чернігівської області.

Середина-Буда, Стукалівка, Безсалівка та Волфине Сумської області.

Також Одноробівка, Уди, Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Липці, Нескучне, Огірцеве, Зибине та Бочкове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп'янськ, Кучерівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

Нагадаємо, 5 квітня керівниця оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що кількість ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про ймовірність чергового удару росії. На бортах кораблів може знаходитись до 40 ракет типу "Калібр".