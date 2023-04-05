Готують план втечі: у Мелітополі окупанти панікують через контрнаступ ЗСУ

Російські окупанти

Останнім часом у Мелітополі, Запорізької області, в окупантів темою номер один став майбутній контрнаступ ЗСУ. Вони вже готують плани, що будуть робити, коли українські військові зайдуть в місто.

Про це повідомляє Telegram-канал "РІА-Мелітополь".

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Окупанти бояться наступу ЗСУ

Зазначається, що окупантів свої ж офіцери лякають загороджувальними загонами в разі втечі, а з колаборантів-керівників взяли розписку про те, що вони не мають права залишати Мелітополь без узгодження свого виїзду із "вищими органами".

Проте зрадники з окупаційної влади шукають привід виїхати з міста, щоб вивезти свої сім'ї, боячись весняного наступу ЗСУ. Водночас російські солдати намагаються прикритися мирними жителями, розселяючись по квартирах та будинках житлового сектору.

Окупанти вигадали, як і в чому звинуватити ЗСУ

"У Молочанську за 45 км від Мелітополя, окупанти заселилися у триповерховий будинок лікарні. У підвалі вони розмістили поранених. Самі квартируються у палатах на першому та третьому поверхах. А на другому поверсі на постійній основі знаходяться самотні люди похилого віку. Робиться це для того, щоб у разі підриву бази ворога звинуватити ЗСУ у тому, що це нібито вони вбивають мирних громадян", — йдеться у повідомленні.

Самі військові росії панікують і кажуть, що контрнаступ ЗСУ почнеться з дня на день. Багато хто готовий скласти зброю, проте їх лякають загороджувальними загонами, які нібито виставлені навколо Молочанська і всіх, хто бігтиме, розстріляють.

Нагадаємо, раніше окупанти у Запорізькій області готуються до оборони. Вони в паніці і страху перед наступом ЗСУ створюють мінні загородження, наражаючи на небезпеку цивільне населення.

Також до наступу ЗСУ окупанти готуються не лише в Мелітополі. У Криму російські окупаційні війська вирили траншеї, що тягнуться на кілька кілометрів.

Супутникові зображення, надані компанією Maxar показують, що росія також побудувала десятки подібних оборонних споруд.