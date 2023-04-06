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Оккупанты более 50 раз обстреляли Украину: какие регионы под ударом

6 апреля 2023 07:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Российские оккупанты
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В течение суток, 5 апреля, российские оккупационные войска обстреляли ряд сел и городов. В частности, под ударом оказались Черниговская, Сумская, Харьковская и Луганская области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"За прошедшие сутки противник нанес три ракетных и 29 авиационных ударов, также произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в Генштабе подчеркнули, что высокой остается вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Какие регионы попали под удар оккупантов

Отмечается, что в течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Турья, Леоновка, Печенюги Черниговской области.

Середина-Буда, Стукаловка, Бессалевка и Волфин Сумской области.

Также Одноробовка, Уды, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Липцы, Нескучное, Огурцово, Зыбино и Бочково нв Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Тополя, Фиголовка, Двухлетняя, Масютовка, Купянск, Кучеровка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

Напомним, 5 апреля руководительница обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что количество ракетоносителей в Черном море может свидетельствовать о вероятности очередного удара россии. На бортах кораблей может находиться до 40 ракет типа "Калибр".

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