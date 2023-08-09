Окупанти пошкодили енергетичний об‘єкт у Херсонській області
Російські окупанти і надалі завдають удари по українській енергосистемі. Так, через обстріли частина громад на Херсонщині залишилась без світла.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Що відомо про обстріли у Херсонській області
На Херсонщині внаслідок дій окупантів пошкоджений енергетичний обʼєкт.
"Через російський обстріл без світла залишилися шість населених пунктів Білозерської громади. Ворог пошкодив енергетичний обʼєкт", — повідомляє ОВА.
Водночас працівники обленерго працюють навіть під обстрілами, тож невдовзі спеціалісти прибудуть на місце "прильоту".
"Найближчим часом на місце вирушать енергетики, аби відновити електропостачання", — додали у адміністрації.
Нагадаємо, в Укренерго прозвітували, в якому стані енергосистема України.
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