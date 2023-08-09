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Окупанти пошкодили енергетичний об‘єкт у Херсонській області

9 серпня 2023 14:31
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Валерія Пержун
редактор
Окупанти пошкодили енергетичний об‘єкт у Херсонській області
Спеціалісти ремонтують енергосистему після обстрілу. Ілюстративне фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Російські окупанти і надалі завдають удари по українській енергосистемі. Так, через обстріли частина громад на Херсонщині залишилась без світла.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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На Херсонщині внаслідок дій окупантів пошкоджений енергетичний обʼєкт.

"Через російський обстріл без світла залишилися шість населених пунктів Білозерської громади. Ворог пошкодив енергетичний обʼєкт", — повідомляє ОВА.

Водночас працівники обленерго працюють навіть під обстрілами, тож невдовзі спеціалісти прибудуть на місце "прильоту".

"Найближчим часом на місце вирушать енергетики, аби відновити електропостачання", — додали у адміністрації.

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Скриншот повідомлення Херсонської ОВА

Нагадаємо, в Укренерго прозвітували, в якому стані енергосистема України.

Також ми писали, чи буде новий блекаут в Україні і як підготуватися до відключення світла.

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