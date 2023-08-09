Окупанти пошкодили енергетичний об‘єкт у Херсонській області

Спеціалісти ремонтують енергосистему після обстрілу. Ілюстративне фото: google.com

Російські окупанти і надалі завдають удари по українській енергосистемі. Так, через обстріли частина громад на Херсонщині залишилась без світла.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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На Херсонщині внаслідок дій окупантів пошкоджений енергетичний обʼєкт.

"Через російський обстріл без світла залишилися шість населених пунктів Білозерської громади. Ворог пошкодив енергетичний обʼєкт", — повідомляє ОВА.

Водночас працівники обленерго працюють навіть під обстрілами, тож невдовзі спеціалісти прибудуть на місце "прильоту".

"Найближчим часом на місце вирушать енергетики, аби відновити електропостачання", — додали у адміністрації.

Скриншот повідомлення Херсонської ОВА

Нагадаємо, в Укренерго прозвітували, в якому стані енергосистема України.

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