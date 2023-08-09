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В частині областей України повітряна тривога: яка загроза

9 серпня 2023 12:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 9 серпня — у Запоріжжі пролунали вибухи
Запуск ракети "Іскандер". Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 9 серпня, у низці регіонів в Україні триває повітряна тривога. У Запоріжжі було чутно вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали

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Повітряна тривога в Україні 9 серпня

Сьогодні, 9 серпня, у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Харківської областях прозвучала сирена повітряної тривоги.

Моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння. Йдеться про ракети "Іскандер", точка-У та С-300.

скріншот

Згодом стало відомо, що в Запоріжжі пролунали вибухи. Детальної інформації наразі невідомо. 

Нагадаємо, що вночі, 8 серпня, російські окупанти знову намагалися завдати удару по Україні. У низці східних областей оголосили повітряну тривогу. Була загроза балістики.

Загалом, за останню добу, 8 серпня, російська війська обстріляла Україну 143 рази з різного типу озброєння. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України надалі залишається високою. 

 

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