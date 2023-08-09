Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты повредили энергетический объект в Херсонской области arrow

Оккупанты повредили энергетический объект в Херсонской области

9 августа 2023 14:31
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Оккупанты повредили энергетический объект в Херсонской области
Специалисты ремонтируют энергосистему после обстрелов. Иллюстративное фото: Укрэнерго
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Российские оккупанты и дальше наносят удары по украинской энергосистеме. Так, из-за обстрелов часть громад на Херсонщине осталась без света.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Читайте также:

Что известно об обстрелах в Херсонской области

В Херсонской области в результате действий оккупантов поврежден энергетический объект.

"Из-за российских обстрелов без света остались шесть населенных пунктов Белозерской громады. Враг повредил энергетический объект", — сообщает ОВА.

В то же время, работники облэнерго работают даже под обстрелами, поэтому вскоре специалисты прибудут на место "прилета".

"В ближайшее время на место отправятся энергетики, чтобы возобновить электроснабжение", — добавили в администрации.

null
Скриншот сообщения Херсонской ОВА

Напомним, в Укрэнерго отчитались, в каком состоянии энергосистема Украины.

Также мы писали, будет ли новый блэкаут в Украине и как подготовиться к отключению света.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Законно или нет: юрист объяснил, смогут ли мужчин не выпускать из страны после войны

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз