Оккупанты повредили энергетический объект в Херсонской области
Российские оккупанты и дальше наносят удары по украинской энергосистеме. Так, из-за обстрелов часть громад на Херсонщине осталась без света.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Что известно об обстрелах в Херсонской области
В Херсонской области в результате действий оккупантов поврежден энергетический объект.
"Из-за российских обстрелов без света остались шесть населенных пунктов Белозерской громады. Враг повредил энергетический объект", — сообщает ОВА.
В то же время, работники облэнерго работают даже под обстрелами, поэтому вскоре специалисты прибудут на место "прилета".
"В ближайшее время на место отправятся энергетики, чтобы возобновить электроснабжение", — добавили в администрации.
Напомним, в Укрэнерго отчитались, в каком состоянии энергосистема Украины.
Также мы писали, будет ли новый блэкаут в Украине и как подготовиться к отключению света.