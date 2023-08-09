Оккупанты повредили энергетический объект в Херсонской области

Специалисты ремонтируют энергосистему после обстрелов. Иллюстративное фото: Укрэнерго

Российские оккупанты и дальше наносят удары по украинской энергосистеме. Так, из-за обстрелов часть громад на Херсонщине осталась без света.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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В Херсонской области в результате действий оккупантов поврежден энергетический объект.

"Из-за российских обстрелов без света остались шесть населенных пунктов Белозерской громады. Враг повредил энергетический объект", — сообщает ОВА.

В то же время, работники облэнерго работают даже под обстрелами, поэтому вскоре специалисты прибудут на место "прилета".

"В ближайшее время на место отправятся энергетики, чтобы возобновить электроснабжение", — добавили в администрации.

Скриншот сообщения Херсонской ОВА

Напомним, в Укрэнерго отчитались, в каком состоянии энергосистема Украины.

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