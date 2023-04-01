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Окупанти посилили патрулювання на вулицях Маріуполя: шукають учасників спротиву

1 квітня 2023 22:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російський окупант у Маріуполі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Маріуполі, окупованому загарбниками, продовжується посилене патрулювання вулиць після вибуху машини колаборанта. Окупанти шукають учасників руху спротиву та намагаються придушити його діяльність.

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Петро Андрющенко.

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Повідомлення Андрющенко

У повідомленні Андрющенко зазначив, що росгвардія продовжує посилене патрулювання вулиць, пошук членів Маріупольського Опору, яких "легко контузили" до реанімації топката маріупольців від російської окупації. Відео, опубліковане радником голови міста, показує значну кількість машин силовиків на вулицях Маріуполя.

При цьому Андрющенко зазначив, що маріупольці, ризикуючи своїм життям, збирають дані про окупантів, їх базування та переміщення, забезпечують кару небесну від ЗСУ та мінусують "топмразоту". Він також наголосив, що місцеві жителі продовжують працювати в умовах тотального контролю та обшуків, але не втрачають пильності та збирають інформацію про противника.

Загалом ситуація в окупованому Маріуполі залишається напруженою, і росгвардія продовжує придушувати будь-який прояв опору та шукати його учасників. Проте місцеві жителі не здаються і продовжують боротися за свою свободу, ризикуючи своїм життям, щоб зберегти незалежність своєї батьківщини.

Нагадаємо, що згідно з отриманим документом, мобілізація може відбутися в Маріуполі вже у квітні. Інформація отримана від Маріупольського Опору, і це спричиняє побоювання серед місцевих жителів.

За листом від ТОВ "Західно-Сибірський Центр Професійного Навчання" на ім'я гауляйтера Маріуполя Моргуна, планується проведення мобілізації для підвищення кваліфікації персоналу заміщення. Проте такі заяви викликають підозри у суспільстві.

Багато хто вважає, що мобілізація може бути пов'язана зі зростаючим напруженням на сході України. Крім цього, існують чутки про можливу військову загрозу з боку росії.

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