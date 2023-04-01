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Оккупанты усилили патрулирование на улицах Мариуполя: ищут участников сопротивления

1 апреля 2023 22:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российский оккупант в Мариуполе
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Мариуполе, оккупированном захватчиками, продолжается усиленное патрулирование улиц после взрыва машины коллаборанта. Оккупанты ищут участников движения сопротивления и пытаются подавить его деятельность. 

Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Петр Андрющенко.

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Сообщение Андрющенко

В сообщении Андрющенко отметил, что росгвардия продолжает усиленное патрулирование улиц, поиск членов Мариупольского Сопротивления, которых "легко контузили" до реанимации топ-ката мариупольцев от русской оккупации. Видео, опубликованное советником главы города, показывает значительное количество машин силовиков на улицах Мариуполя.

При этом Андрющенко отметил, что мариупольцы, рискуя своей жизнью, собирают данные об оккупантах, их базировании и перемещении, обеспечивают кару небесную от ВСУ и минусуют "топ-мразоту". Он также подчеркнул, что местные жители продолжают работать в условиях тотального контроля и обысков, но не теряют бдительности и собирают информацию о противнике.

В целом, ситуация в оккупированном Мариуполе остается напряженной, и росгвардия продолжает подавлять любую проявление сопротивления и искать его участников. Однако, местные жители не сдаются и продолжают бороться за свою свободу, рискуя своей жизнью, чтобы сохранить независимость своей родины.

Напомним, что согласно полученному документу, мобилизация может состояться в Мариуполе уже в апреле. Информация получена от Мариупольского Сопротивления, и это вызывает опасения среди местных жителей.

По письму от ООО "Западно-Сибирского Центра Профессионального Обучения" на имя гауляйтера Мариуполя Моргуна, планируется проведение мобилизации для повышения квалификации персонала замещения. Однако, такие заявления вызывают подозрения в обществе.

Многие считают, что мобилизация может быть связана с растущим напряжением на востоке Украины. Помимо этого, существуют слухи о возможной военной угрозе со стороны россии.

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