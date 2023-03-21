Зруйноване село Захарівка: окупація біля зони відчуження

Зруйноване село на Київщині

Під час окупації у Вишгородському районі на Київщині окупанти повністю зруйнували село. В ньому не залишилося жодного вцілілого будинку.

Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла перша заступниця селищного голови Іванкова Оксана Кадун.

"Деякі села повністю знищені. Села Захарівка вже не існує, там всі будинки знищені. Підгайне зруйноване на 80%, також Кухарі, Тетерівське. В 46 населених пунктах з 81, які об'єднує наша громада, є пошкодження. За час окупації було вбито 49 людей — це і розстріляні люди, і ті, що загинули внаслідок бомбардувань та "прильотів". Поранено 46 людей", — розповіла жінка.

Нагадаємо, до кінця весни у Бучі мають завершити реконструкцію вулиць Вокзальна та Яблуневська, капітальний ремонт тут ведуть у 110 будинках. Саме ці вулиці виявилися епіцентром війни та російського вторгнення у лютому-березні 2022 року.