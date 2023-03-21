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Окупанти повністю зруйнували село біля зони відчуження

21 березня 2023 14:42
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Зруйноване село Захарівка: окупація біля зони відчуження
Зруйноване село на Київщині
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Під час окупації у Вишгородському районі на Київщині окупанти повністю зруйнували село. В ньому не залишилося жодного вцілілого будинку. 

Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла перша заступниця селищного голови Іванкова Оксана Кадун. 

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"Деякі села повністю знищені. Села Захарівка вже не існує, там всі будинки знищені. Підгайне зруйноване на 80%, також Кухарі, Тетерівське. В 46 населених пунктах з 81, які об'єднує наша громада, є пошкодження. За час окупації було вбито 49 людей — це і розстріляні люди, і ті, що загинули внаслідок бомбардувань та "прильотів". Поранено 46 людей", — розповіла жінка.

село

Нагадаємо, до кінця весни у Бучі мають завершити реконструкцію вулиць Вокзальна та Яблуневська, капітальний ремонт тут ведуть у 110 будинках. Саме ці вулиці виявилися епіцентром війни та російського вторгнення у лютому-березні 2022 року.

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