Зруйноване село Захарівка: окупація біля зони відчуження

Окупанти повністю зруйнували село біля зони відчуження
Під час окупації у Вишгородському районі на Київщині окупанти повністю зруйнували село. В ньому не залишилося жодного вцілілого будинку.
Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла перша заступниця селищного голови Іванкова Оксана Кадун.
-
В Україні запровадили іспити для отримання громадянства: що важливо знати
-
Помер зірка фільмів про Гаррі Поттера та франшизи "Зоряні війни": йому були лише 56
-
На Київщині священник дозволяв окупантам утримувати у заручниках людей у підвалі храму
-
Зеленський провів засідання Ставки: про що звітував Залужний
-
На Одещині різкий приріст захворюваності на грип і ГРВІ серед дітей
-
У Повітряних силах ЗСУ навели аргументи, чому Україні необхідні винищувачі F-16
-
Alyosha та Влад Дарвін презентували альбом, реліз якого відкладали через війну
-
У Білому домі повідомили хороші новини щодо танків Abrams для України
-
"Форменный пед***ст": скабєєва розлютилась після жартів Галкіна
-
Кредити для агросектору: на що можуть розраховувати аграрії під час посівної
"Деякі села повністю знищені. Села Захарівка вже не існує, там всі будинки знищені. Підгайне зруйноване на 80%, також Кухарі, Тетерівське. В 46 населених пунктах з 81, які об'єднує наша громада, є пошкодження. За час окупації було вбито 49 людей — це і розстріляні люди, і ті, що загинули внаслідок бомбардувань та "прильотів". Поранено 46 людей", — розповіла жінка.
Нагадаємо, до кінця весни у Бучі мають завершити реконструкцію вулиць Вокзальна та Яблуневська, капітальний ремонт тут ведуть у 110 будинках. Саме ці вулиці виявилися епіцентром війни та російського вторгнення у лютому-березні 2022 року.