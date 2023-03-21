Разрушенное село Захаровка: оккупация у зоны отчуждения

Разрушенная деревня на Киевщине

Во время оккупации в Вышгородском районе Киевской области оккупанты полностью разрушили село. В нем не осталось ни одного уцелевшего дома.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала первая заместитель поселкового головы Иванкова Оксана Кадун.

"Некоторые села полностью уничтожены. Села Захаровка уже не существует, там все дома уничтожены. Подгайное разрушено на 80%, также Кухари, Тетеревское. В 46 населенных пунктах из 81 есть повреждения. За время оккупации было убито 49 человек — это и расстрелянные люди, и погибшие в результате бомбардировок и "прилетов". Ранены 46 человек" , — рассказала женщина.

Напомним, к концу весны в Буче должны завершить реконструкцию улиц Вокзальная и Яблоневская , капитальный ремонт здесь ведутся в 110 домах. Именно эти улицы оказались эпицентром войны и российского вторжения в феврале-марте 2022 года.