Разрушенное село Захаровка: оккупация у зоны отчуждения

Оккупанты полностью разрушили деревню возле зоны отчуждения
Во время оккупации в Вышгородском районе Киевской области оккупанты полностью разрушили село. В нем не осталось ни одного уцелевшего дома.
Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала первая заместитель поселкового головы Иванкова Оксана Кадун.
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"Некоторые села полностью уничтожены. Села Захаровка уже не существует, там все дома уничтожены. Подгайное разрушено на 80%, также Кухари, Тетеревское. В 46 населенных пунктах из 81 есть повреждения. За время оккупации было убито 49 человек — это и расстрелянные люди, и погибшие в результате бомбардировок и "прилетов". Ранены 46 человек" , — рассказала женщина.
Напомним, к концу весны в Буче должны завершить реконструкцию улиц Вокзальная и Яблоневская , капитальный ремонт здесь ведутся в 110 домах. Именно эти улицы оказались эпицентром войны и российского вторжения в феврале-марте 2022 года.