Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Оккупанты полностью разрушили деревню возле зоны отчуждения arrow

Оккупанты полностью разрушили деревню возле зоны отчуждения

21 марта 2023 14:42
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Разрушенное село Захаровка: оккупация у зоны отчуждения
Разрушенная деревня на Киевщине
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Во время оккупации в Вышгородском районе Киевской области оккупанты полностью разрушили село. В нем не осталось ни одного уцелевшего дома.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала первая заместитель поселкового головы Иванкова Оксана Кадун.

Читайте также:

деревня

"Некоторые села полностью уничтожены. Села Захаровка уже не существует, там все дома уничтожены. Подгайное разрушено на 80%, также Кухари, Тетеревское. В 46 населенных пунктах из 81 есть повреждения. За время оккупации было убито 49 человек — это и расстрелянные люди, и погибшие в результате бомбардировок и "прилетов". Ранены 46 человек" , — рассказала женщина.

деревня

Напомним, к концу весны в Буче должны завершить реконструкцию улиц Вокзальная и Яблоневская , капитальный ремонт здесь ведутся в 110 домах. Именно эти улицы оказались эпицентром войны и российского вторжения в феврале-марте 2022 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

15:16 Жена Беднякова трогательно поздравила его с днем рождения и опубликовала архивные видео

Новина з відео

15:00 Военным рф "намекнули", что из Крыма необходимо уезжать — Гуменюк

15:00 Business Wisdom Summit 2023: бизнесмены узнали, как развивать бизнес во время войны

14:57 В Харьковской области поймали российскую информаторку, которая "вынюхивала" склады боеприпасов ВСУ

Новина з фото

14:54 В Запорожье разоблачили наркодельцов, которые оборудовали незаконный бизнес в заброшенной ферме

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:48 Жозе Моуринью возглавит "ПСЖ"

14:45 Украина получила от ЕС еще 1,5 млрд евро из макрофинансового пакета

Новина з відео

14:43 "Форменный пед***ст": скабеева разозлилась после шуток Галкина

14:30 Жителя Одесской области оштрафовали за устроенный пожар

Новина з фото

14:29Украина вернула 15 детей с оккупированных территорий, — Лубинец

Новина з відео

15:16 Жена Беднякова трогательно поздравила его с днем рождения и опубликовала архивные видео

Новина з відео

15:00 Военным рф "намекнули", что из Крыма необходимо уезжать — Гуменюк

Новина з відео

14:43 "Форменный пед***ст": скабеева разозлилась после шуток Галкина

Новина з відео

13:31 Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев

Новина з відео

13:03 Под ОВА плетут сетки: одесские волонтеры остались без помещения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:29ВСУ приступают к деоккупации Крыма: эксперт объяснил мощные взрывы в Джанкое

Новина з відео

12:27Собака, которую переехала Mercedes в Одессе, должна снова лечь на операционный стол: подробности

Новина з відео

12:18 Певица, которую захейтили в TikTOK за композицию "Гопак", прокомментировала скандал

Новина з відео

12:03 Энергетически мощный период в 2023 году: как привлечь успех на новолуние в марте

Новина з відео

11:57 Полиция показала, как вывозила женщин и детей из прифронтовой Авдеевки

Эксклюзив

12:29ВСУ приступают к деоккупации Крыма: эксперт объяснил мощные взрывы в Джанкое

Эксклюзив

09:00Из Японии в деоккупированный Иванков передали 100 средств реабилитации: фоторепортаж

Эксклюзив

07:40Конфискация российских активов: Гетманцев объяснил, что принадлежало РФ и как это отбирает Украина

Новина з фото

06:40 Исполнителю роли Сириуса Блэка в Гарри Поттере — 65: ТОП-7 любимых фильмов кинозвезды

06:23Назначение субсидий на лето: почему часть пенсионеров лишится помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

21:25 Променяли спортивную карьеру на шоу-бизнес: звезды с медалями на полке

Новина з фото

20:16Минная опасность в Харьковской области: за неделю в регионе травмировались пять человек

Эксклюзив

19:30Весенняя Одесса: цветущий парк Победы через объектив фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:25 От съемок в павильоне до Белого дома: интересные факты о сериале "Тед Лассо"

Эксклюзив

18:09Годовщина аннексии Крыма: почему молчали украинские пушки

Актуальное по теме

None 21 Март 15:15

Жена Беднякова трогательно поздравила его с днем рождения и опубликовала архивные видео

None 21 Март 14:45

Военным рф "намекнули", что из Крыма необходимо уезжать — Гуменюк

None 21 Март 14:58

Business Wisdom Summit 2023: бизнесмены узнали, как развивать бизнес во время войны

None 21 Март 14:57

В Харьковской области поймали российскую информаторку, которая "вынюхивала" склады боеприпасов ВСУ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB