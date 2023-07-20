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Оккупанты привезли на ЗАЄС рабочих с атомных станций РФ, — ЦНС

20 июля 2023 17:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты привезли на ЗАЄС рабочих с атомных станций РФ, — ЦНС
Российский оккупант на территории ЗАЭС. Фото: AP
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Центр национального сопротивления сообщает, что российские военные депортировали специалистов с ряда атомных объектов России на Запорожскую атомную станцию. Это связано с тем, что работники ЗАЭС отказываются сотрудничать с россиянами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении указывается, что отказ сотрудников ЗАЭС заставляет РФ направлять на станцию специалистов из компании "Росэнергоатом". Предварительная информация указывает на возможное участие сотрудников из атомных станций, расположенных в европейском регионе России.

Работники, вероятно, были перевезены с таких станций, как Балаковская, Калининская, Курская, Нововоронежская, Ростовская и Смоленская АЭС.

ЗАЭС
На ЗАЭС привезли российских сотрудников. Фото: ЦНС

Напомним, что министр энергетики Герман Галущенко выразил обеспокоенность возможностью проведения отложенного террористического акта на Запорожской АЭС со стороны России после ее перехода под контроль Украины. По словам министра, после возвращения станции РФ может на расстоянии организовать там террористическую атаку.

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