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Галущенко предупредил про отложенный теракт РФ на ЗАЭС

14 июля 2023 22:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Галущенко предупредил про отложенный теракт РФ на ЗАЭС
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Forbes
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр энергетики Герман Галущенко выразил обеспокоенность возможностью проведения отложенного террористического акта на Запорожской АЭС со стороны России после её перехода под контроль Украины. По словам министра, после возвращения станции, РФ может на расстоянии организовать там террористическую атаку.

Об этом Галущенко рассказал в эфире телемарафона.

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"К сожалению, теоретически есть риск отложенного теракта", — сказал он.

Галущенко отметил, что  логика заключается в том, что российская сторона уходит, украинская сторона приходит, и происходит теракт. Россияне могут заявить, что до этого не было проблем, но поэтому важно войти туда вместе с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое уже находится там постоянно. 

"Нам, конечно, будет необходимо вовлечение МАГАТЭ после оккупации станции. Мы уже обсуждаем с Рафаэлем Гросси о необходимости разработки специальной программы. Никогда ранее в мире не было прецедента захвата и освобождения атомного объекта. Также вопрос в том, что когда мы начнем процесс ввода станции в эксплуатацию, нужно будет проверить ядерную и радиационную безопасность на станции", — добавил министр.

Напомним, что российские оккупанты планируют перевести энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции в состояние "горячей остановки". Это создаст новые угрозы для станции.

Также писали, что российские войска продолжают минирование Запорожской АЭС и объектов на территории станции. В настоящее время на объект доставляется большое количество взрывчатых материалов и мин.

 

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