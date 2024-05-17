Окупанти пробували наступати у двох районах Харківщини, — Генштаб

Український військовий на передовій. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ / Facebook

Українські підрозділи продовжують рішуче протидіяти спробам російських окупантів прорвати нашу оборону. Найбільше боїв точилося на Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю, 17 травня.

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Ситуація на Харківському напрямку 17 травня

На Харківському напрямку продовжуються бої, у результаті яких українські військові відбили безуспішну атаку ворога на напрямку Глибоке — Липці. Крім того, російські окупанти завдали авіаудари по районах сіл Ізбицьке та Покаляне.

Сьогоднішні втрати ворога на Харківському напрямку становлять 35 вбитих та поранених російських окупантів. Загалом, українські військові знищили 15 одиниць ворожої техніки, серед яких були танк, бойова броньована машина та артилерійська установка.

Ситуація на напрямках фронту

На Краматорському напрямку ворог здійснив спроби просунутися вперед у районах населених пунктів Новий, Андріївка та Іванівка. Також був завданий удар керованою авіаційною бомбою біля Північного.

На Покровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 21. Найбільший тиск на наші позиції ворог здійснює в районі Новоолександрівки, а також біля Уманського і Нетайлового. Однак ситуація під контролем.

На Курахівському напрямку загарбники намагалися покращити тактичне положення вже 16 разів, але отримали гідну відсіч від наших військових. Кількість ворожих втрат уточнюється.

На Времівському напрямку окупанти завдали два авіаудари в районі Старомайорського. В інших районах ситуація без змін.

На Придніпровському напрямку обстріли артилерією сталися в районах біля Тягинки, Токарівки та Іванівки. Кількість безуспішних ворожих атак неподалік від Кринок зросла до семи. Оператори fpv-дронів продовжують успішно працювати.

На інших напрямках значних змін у обстановці наразі не відбулося.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, росіяни посилюють атаки на Харківщині. Полонений військовий армії РФ розповів, що перед ними було поставлене завдання зайняти Вовчанськ за два дні.

16 травня у Генштабі заявили, що ЗСУ не дали росіянам закріпитися у міській забудові Вовчанська.